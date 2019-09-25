مفتي روسيا يستقبل وزير الأوقاف ويشيد بجهوده في تجديد الخطاب الديني

استقبل المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف المصري، استقبالا خاصا لبحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية.





وأطلع الوزير المصري مفتي عام روسيا على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وأهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب مفاهيم يجب أن تصحح وعدة نسخ من الترجمة الروسية لكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم ، والكتابان أيضا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية ، ومائة نسخة من الترجمة الروسية لوثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة .





كما أطلع الوزير المفتي على تجربة الوزارة في ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى اللغة الروسية في إطار ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة ، وهو ما كان مناط إعجاب بالغ وإشادة كبيرة من سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين الذي أهدى الوزير درعا تذكاريا للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا تقديرا لدوره في نشر سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف .





كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية .





وقدم وزير الأوقاف للشيخ راوي عين الدين عشر دعوات لمشاركة أبناء الإدارات الدينية من الأقاليم الفدرالية بدولة روسيا الاتحادية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية في الثامن من فبراير القادم ٢٠٢٠م .



