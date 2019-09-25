الأقصر تستعد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.. إدراج 6 مستشفيات وعشرات الوحدات.. بدء تسجيل بيانات المواطنين وعمل ملف كامل للأسرة.. وبيانات دقيقة ومحدثة لكل مستشفى

تسجيل البيانات للمواطنين يكون عن طريق أقرب وحدة صحية

برلماني: نجاح استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الملف الصحي

ترشيح عدد من المستشفيات الخاصة للاعتماد داخل المنظومة بالمحافظة

إدراج 6 مستشفيات





قامت مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل الوزارة، بتقديم ملف قوي نافست به خمس محافظات هي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان للدخول منظومة التأمين الصحي بعد محافظة بورسعيد.





وأدرجت 6 مستشفيات هي الأقصر العام والأقصر الدولي وإسنا وأرمنت والعديسات والبياضية، بالإضافة إلى العشرات من الوحدات الصحية، وذلك علاوة على العديد من المستشفيات الخاصة المرشحة للاعتماد داخل المحافظة.

ملف كامل لكل أسرة





وقال وكيل وزارة الصحة إنه يتم حاليا تسجيل البيانات وعمل ملف كامل للأسرة، وذلك عقب توجه الزوج أو الزوجة" إلى أقرب وحدة صحية ومعه صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وصور بطاقات الرقم القومى للبالغين بالعائلة، وصور شهادات الميلاد للأطفال بالعائلة، وذلك للاستفادة من المنظومة.





وأضاف أن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.

بصمة قوية





تستعد محافظة الأقصر للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بالتأمين الصحي والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لجميع أفراد المجتمع.وأعلن الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو البرلمان بالأقصر، أن المنظومة الجديدة تعد دليلًا على نجاح استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الملف الصحي، بعدما استطاعت قراءة الملف، والكشف عن ما يواجهه من مشكلات، ووضعت حلولًا تُرجمت في تلك المنظومة التي وصفها بـ" الناجحة"، والتي سيحظى خلالها جميع المصريين بمختلف فئاتهم بالخدمات الطبية.وأكد أن وزارة الصحة نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من حداثة التطبيق إلا أنه استطاع أن يضع بصمته وبقوة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر سوف تشهد في أكتوبر القادم، بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم بالوحدات الصحية بالقرى والمراكز.