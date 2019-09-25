الأسد والبيان في الرد على أردوغان

أثلج صدري وملايين المصريين.. سرعة رد أسد الدبلوماسية العرب والمصرية وزير الخارجية ساامح شكري على ادعاءات أردوغان خليفة الإخوان وعراب الإسلام السياسي وراعي الإرهاب والخراب الأول في الشرق الأوسط التعيس والبيان فيه مايكفي ولا يحتاج إلى تحليل.. جاء في البيان :





ردًا على تصريحات الرئيس التركي ألاردغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخرًا في نيويورك واتصالًا بما جاء ببيانه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي قالت وزارة الخارجية ببالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لايكن سوى كل التقدير للشعب التركي.





وأشارت إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل ألاردغان على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.



ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة فلم يعد خافيًا على أحد ما يقترفه من الممارسات حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلي: 1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلًا سياسيًا في تركيا بين مدنيين وعسكريين وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.