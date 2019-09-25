شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

الرئيس الفرنسي ماكرون يمد يديه وهو جالساً على الكرسي أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر ، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة رئيس دولة pic.twitter.com/O7aBzAHs50 — Protocol | بروتوكول (@IntProtocol) September 23, 2019

لقطة اعتبرها كثيرون مزرية بامتياز، بعدما رفض الرئيس الفرنسي ماكرون القيام لمصافحة أمير قطر، وفق ما أوردت وسائل إعلام عربية ودولية.أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد جالسًا، دون أن يقوم لتحيته في استهانة واضحة بالرجل.وكانت قد قاطعت العديد من الدول العربية بقيادة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، نظام قطر لقيامه بإثارة القلاقل ضد جيرانه، ودعمه لجماعات إرهابية.وجاءت هذه المصافحة أثناء فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وهي القمة التي أعلن فيها تميم عن دفعه 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ.وبعد إلقاء كلمته عاد تميم إلى كرسيه على منصة الفعالية وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اللذين لم يقوما من مقاعدهم.وربما لم يلفت تميم نظر ماكرون ليقوم بالنهوض لمصافحته، فمد له يده وهو جالس على الكرسي.