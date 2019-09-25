معتز الحارثي .. عفا عن قاتل ابنه فأبهره الله بعطايا السماء.. شارع يخلد الشهيد المقتول خنقا

معتز خوتيم الحارثى اسم لطفل سعودى أدمى قلوب السعوديين بوفاته التى جاءت على يد أحد أصدقائه خنقا أثناء مشاجرة داخل المدرسة.





احتل اسم معتز صدارة محرك البحث وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية لأكثر من مرة خصوصا بعد موقف والده خوتيم الحارثي مع والد الطفل الذى تسبب فى وفاة ابنه بالعفو عنه.





قصة معتز





تحدث والد الطالب معتز الحارثي عن آخر اللحظات التي جمعته بابنه، وكيف تلقى خبر وفاته إثر مشاجرة داخل مدرسته في حي ضاحية لبن غرب الرياض.





وقال خويتم الحارثي إن ابنه 12 عامًا لم يكن يرغب في الذهاب للمدرسة ذلك اليوم، على الرغم من كونه متفوقًا ويحب الرياضة ونظم الشعر ومشهودا له بالتميز وحسن السلوك.





وأضاف خلال أول ظهور له فى إحدى الفضائيات، أن ابنه دخل في شجار مع بعض الطلاب وقت الفسحة، وسقط عليه طالب وكتَم آخر أنفاسه حتى فارق الحياة، مشيرًا إلى أن أحد الطلاب أوقِف على ذمة القضية، كما تجري التحقيقات مع طلاب الفصل.





وأشار إلى أن المدرسة اتصلت به وأبلغته أن ابنه مريض وسقط في ساحة المدرسة؛ لكنه علم، وهو في الطريق إلى ابنه في مستشفى الملك خالد الجامعي أنه توفي.





موقف يدمع له القلب





وسجل والد الطفل مقطع فيديو وثق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرا وليس ناجما عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، إذ حدث شجار بين طالبين في المدرسة، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو معتز.





وذكر الحارثي أن ابنه معتز هو الخامس بين إخوانه، مؤكدا أن جميع أفراد أسرته تقبلوا الحادث بالصبر والاحتساب، وقرروا جميعا التنازل عن القصاص.





عطايا السماء





وعقب فيديو العفو، أعلن رجل الأعمال السعودي، سعد بن سفران العرابي، عن تبرعه بقطعة أرض في مكة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.









تكريم جديد





وأعلن محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ بعد مشاركة رجل العفو "خويتم الحارثي"؛ أهالي الخرمة في احتفالهم باليوم الوطني السعودي، تسمية أحد شوارع "الخرمة" باسم ابنه "معتز" -رحمه الله-.





كما قدّم المواطن عبدالله بن جريبة السبيعي؛ "البشت" الذي كان يرتديه في الاحتفال، هدية لـ"الحارثي"؛ وذلك تقديرًا لموقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.



