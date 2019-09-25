يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالسا.



وجاءت هذه المصافحة أثناء فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك ، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلن الزعيم القطري عن إسهام بلاده بـ100 مليون دولار في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ.



وبعد إلقاء كلمته عاد الأمير تميم إلى كرسيه على منصة الفعالية وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اللذين لم يقوما من كرسييهما كنوع من التكبر والتعالى والتى جاءت وكأنها صفعة كبيرة على وجه الأمير القطرى .



وأثارت هذه المصافحة اهتماما كبيرا من قبل المغردين الخليجيين في "تويتر" الذين رأوا في ذلك مخالفة لبروتوكول مصافحة زعيم لزعيم أجنبي.