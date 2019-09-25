شروط فتح بقالة تموينية أو مشروع جمعيتي | خدمات

يستعرض موقع "صدى البلد" شروط فتح منفذ تمويني جديد أو مشروع "جمعيتي"، لصرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منظومة الدعم السلعي، كالتالي:



1- وجود محل تجارى مرخص بقالة جافة، وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.



2- سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.



3- يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.



4- يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.



5- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.



6- تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.