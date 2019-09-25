الإخوان الإرهابية تطالب أعضاءها بالتنصل من المقاول محمد على وبث الشائعات والإحباط بين المصريين

وقال البيان الصادر من الجماعة الارهابية :السادة رؤساء المكاتب الإدارية بالمحافظات بناء على متابعة "مكتب الإرشاد" للحراك الحالي في مصر، والتعليمات السابقة بتقديم الدعم بكافة اشكاله لزيادة تلك الحالة وبناء على ما تم بالأمس من أحداث في محافظة السويس.





فقد تقرر الاتي:.





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ورقة زعموا انها منسوبه لجماعة الاخوان الارهابية تدعو الى خروج المظاهرات واستغلال طلاب المدارس لبث الفوضى فى البلاد بالاضافة لتوجيه اعضاء الجماعة فى المحافظات ببث الشائعات والإحباط ببين الشباب من تردي أوضاع الدولة في كل المجالات وطالب البيان اعضاء الجماعة الارهابية التنصل من دعم المقاول محمد علي والتنبيه بعدم رفع أي لافتات أو شعارات خلال التظاهرات لايصال رسالة الى المواطنين ان المتظاهرين ليسوا اخوان وان من خرج للتظاهر هم جموع الشعب المصرى.- الاستمرار في الحشد بالرغم من اجهاض أجهزة أمن نظام الانقلاب لأحداث أمس توجيه القواعد الشبابية باستمرار بث روح الإحباط من تردي أوضاع الدولة في كل المجالات واشاع البيان التنصل من دعم شخص المدعو محمد علي والتنبيه بعدم رفع أي لافتات أو شعارات خلال التظاهرات.- الاستمرار في التصعيد وزيادة الحشد الشعبي وتشكيل ضغط على نظام الانقلاب لخلق حالة من الاضطراب بين أوساط الشعب و تكليف المسؤول السياسي بجميع المحافظات بالتنسيق مع كافة الأحزاب والحركات السياسية وزعم البيان بان الجماعة مدعومة من بعض قيادات الجيش وأن الخلاص مسالة وقت ، على حد زعمهم.- تكليف مسؤول الطلاب بالمحافظة بالاستفادة من بدء العام الدراسي ومحاولة جذب اكبر عدد من الشباب المستجد، والاستعداد لبعض الاحتجاجات داخل الجامعات الفترة القادمة ويشدد مكتب الإرشاد على استمرار حالة الطوارئ بكل المكاتب الإدارية، استعداد لأي تكليفات، والتنبيه على كل أعضاء الجماعة العاملين بالاستعداد وذلك حتى التبليغ بساعة الصفر، للتحرك الشامل.