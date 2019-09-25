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مرأة

بخطوات بسيطة.. طريقة وضع الميك أب لحضور مناسبة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
قسم المرأة
عند استعداد الفتاة لحضور مناسبة او حفلة، فإنها تحب ان تضع الميك أب المختلف، فبإمكانك أن تضعيه لنفسك لمتابعتك لتلك الخطوات البسيطة مع رسم العين بطريقة سموكي، وفقًا لموقع “boldsky”.

الأدوات التجميلية
بلاشر
كريم اساس
ايلاينر
أحمر شفاه
بودرة
ماسكرا
ايشادو
قلم كحل اسود

الخطوات
* تنظيف البشرة من الشوائب عن طريق الغسول اليومي.
* قفل المسام بقطعة ثلج.
* وضع كريم الاساس المناسب لبشرتك.
* وضع الكونسلر على الاماكن التي تحتوي على عيوب.
* استخدام البودرة لتثبيت الكونسلر.
* قومي برسم الحواجب باستخدام فرشاة صغيرة على الشعر.
* ضعي لون من الايشادو على جفن العين من الخارج، وضعي لونا اخر من الداخل وقومي بدمجها معًا.
* استخدمي الأيلينر لرسم العين للخارج.
* قومي بوضع الكحل الاسود داخل العين.
* باستخدام احمر الشفاة قومي بملء شفتيك.

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