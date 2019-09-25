حقيقة انتقال إبراهيموفيتش إلى بوكا جونيورز

كشف مينو رايولا، وكيل أعمال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، حقيقة انتقاله إلى بوكا جونيورز.



ونفى رايولا عبر حسابه على "تويتر"، حقيقة تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لم يعرض إبراهيموفيتش على بوكا جونيورز، أو أي نادٍ آخر.



وكتب رايولا نصًا: "لم أعرض أبدًا خدمات إبراهيموفيتش على بوكا جونيورز أو أي نادٍ آخر".



وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في 31 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يغادر النادي بعد ذلك، وارتبط اسم "إبرا" بالعودة مجددًا إلى ميلان، لكن المفاوضات لم تدخل في مرحلة الجدية.