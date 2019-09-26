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ديني

حكم الصلاة على سجادة غير طاهرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:27 ص
حكم الصلاة على سجادة
حكم الصلاة على سجادة غير طاهرة
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يلزم المرأة هو ما يلزم الرجل فى الصلاة من شروط صحة الصلاة ومن أن تكون على طهارة وأن تتجه إلى القبلة ومدركة لدخول الوقت ونحو ذلك.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة، فى إجابته عن سؤال مضمونه (حكم الصلاة على سجادة غير طاهرة؟)، أن الصلاة فى مكان ليس طاهرًا تكون غير صحيحة، فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وطهارة المصلي من الحدثين الأكبر وهى كالجنابة والأصغر كالبول، فضلًا عن طهارة المكان الذى يصلى فيه فلو كان المكان الذي يصلي فيه غير طاهر فلا تصح صلاته. 

وأشار الى أن الصلاة فى مكان غير طاهر غير صحيحة لقوله تعالى { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، فالإنسان عندما يصلى على مكان به نجاسة فالنجاسة تكون متصلة بيه وهذه النجاسة تمنع صحة الصلاة. 

حكم الصلاة في مكان غير طاهر
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى بالأزهر سابقا إنه يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة من ملابس المصلى ومكانه وبدنه.

وأضاف إذا كانت النجاسة باليدين أو بالثوب أو بالمكان فلا تصح الصلاة ومن هنا لا تجوز الصلاة في معاطل الإبل ولا المقابر، وعليه فإن الصلاة على سجادة غير طاهرة غير صحيحة.

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