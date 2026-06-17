المحافظ والوزيرة اطمأنا عليها.. ماذا حدث لرئيسة وحدة محلية نفذت إزالة بكفر الشيخ؟

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة عندما أقدم سائق على سكب مادة سريعة الاشتعال على المهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية، وذلك عقب الانتهاء من إزالة تعدٍ في المهد خاص بوالده.

حروق من الدرجة الثانية

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تعرض حكمت الباز، رئيس قرية، إلى إصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين والقدمين، إثر قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، وجرى نقلها لتلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.

مصادر لـ «صدى البلد» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أن المهندسة حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين، كان تقوم بتنفيذ إزالة في المهد في وجود بعض موظفي الوحدة المحلية، وعقب انتهائها من تنفيذ الإزالة، واستقلال سيارة الوحدة المحلية رقم ل ب أ 7395، أقدم «ح.ر» 30 سنة، سائق، مقيم بقرية المجاز الشرقي، بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق في مناطق متفرقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على المتهم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 10878 لسنة 2026م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

وزيرة التنمية المحلية تتابع حالتها الصحية

وفي سياق متصل، اطمأنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، التابعة لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ؛ بعد تعرضها للإصابة أثناء تأدية عملها في متابعة إجراءات تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم التواصل مع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير أفضل مستويات الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لرئيسة الوحدة المحلية المصابة.

ومن جهته، أوضح محافظ كفر الشيخ أن رئيسة القرية المصابة تتلقى العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام، مشيرًا إلى أنه قام بزيارتها اليوم للاطمئنان على حالتها الصحية واستقرارها، وذلك في إطار حرصه على دعم العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.