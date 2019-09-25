يتوعد بالفوضى والتخريب.. تسريب صوتي بين الإخواني الهارب علي بطيخ وأحد شباب الإرهابية

عرضت قناة «اكسترا نيوز» تسريبا صوتيا بين القيادي الإخواني الهارب علي بطيخ وأحد شباب الجماعة الإرهابية في مصر، وهذا المقطع يهدف الي إشاعة الفوضى والبلبة في الشارع المصري.



وقال الإخواني الهارب علي بطيخ في المقطع، «أحب ابلغ كل الاخوة في مصر اننا كلنا فخورين بالذي حصل في اليومين اللي فاتوا في المظاهرات، لانها وضعت مصر في موقف محرج أمام العالم، ومستبشر أن يكون نصرا كبيرا سيتحقق باذن الله».



وأضاف الإخواني الهارب علي بطيخ في المقطع، «الفترة القادمة سيكون لديكم مهام كبيرة وكثيرة لتحقيق مكاسب جديدة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية في الحشد والتظاهر الفترة القادمة، وأوصيكم بالصبر الفترة اللي جاية، وعايز أطمنك لأننا بنستعيد تعاطف العالم معانا، والاخوة في تركيا مصرين علي المساعدة والمساندة».



وطالب الإخواني الهارب علي بطيخ في المقطع من أحد شباب الجماعة الإرهابية في مصر باتباع نفس السياسة، في الظهور في المظاهرات والاختفاء في وقت الضرورة إذا لزم الأمر، ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تماما تماما وابشركم بعمل كبير سيهز البلد بجد.



فرد عليه أحد شباب الجماعة الإرهابية في مصر، «بحاول أكون متفاءل ولكن مش هخبي علي حضرتك سر أننا نعيش في مصر ظروف صعبة جدا خاصة أن هناك تضييق شديد من الداخلية، وشادين حيلهم كتير.



وتابع، «أحنا جاهزين وبنرشد الاخوة في المحافظات للحتشد الجمعة اللي جاية في المظاهرات، والجميع جاهز للنزول».