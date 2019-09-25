من الطابق الـ12.. بتروجيت تكشف حقيقة انتحار مدير مالي بمشروع أسيوط

نعت إدارة شركة بتروجيت، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وجميع العاملين بها، المحاسب محمد فرحان أحمد مدير إدارة المالية بمشروع أسيوط والذى وافته المنية اليوم، داخل أحد مواقع الشركة.



وأكدت الشركة أن سبب الوفاة يرجع إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، أصاب الراحل، مما أدى الى اختلال توازنه وسقوطه من إرتفاع، مشيرة إلى أنه لم يمت منتحرا كما تردد، وكما تناقلت بعض صفحات التواصل الإجتماعي.



وكان مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من قوات تأمين ميدان البنوك الكائن في أسيوط بقيام شخص بإلقاء نفسه من الطابق الـ12 والجثة متعلقة بجهاز تكييف.



وانتقل فريق من قسم الشرطة يرافقه سيارة إسعاف وقوة من الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت القوات من إنزال الجثة المعلقة، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعي "محمد. ف" ٣٨ عاما مقيم دائرة مركز أبنوب مدير بشركة بتروجيت بأسيوط للخدمات البترولية.