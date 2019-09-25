في ذكرى رحيل خالد صالح الخامسة .. اللحظات الأخيرة في حياة ابن القنصل





وفي عام 2014 اثناء تصوير مسلسله الاخير قبل وفاته شعر "خالد" بالتعب الشديد وحصل علي اجازة لاجراء الفحصات اللازمة و ذهب لأحد المراكز التابعة للدكتور مجدي يعقوب لاجراء عملية "قلب مفتوح، ولكن تدهورت صحته و دخل العناية المركزة حتي اجراء العملية وتوفي فور خروجه من غرفة العمليات .



رحل خالد صالح بنفس مرض شقيقه الاكبر "انسان" الذى كان يرتبط به كثيرا حتى عند وفاته تعرض صالح لأزمة نفسية.

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح الذي رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014 بسبب ازمة قلبية حادة وهو من المبدعين القلائل الذين أثروا الحياة الفنية وقدموا العديد من الاعمال الفنية الجيدة التى تظل خالدة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة وأبرزها الحرامى والعبيط وابن القنصل.وفى التقرير التالى نرصد اللحظات الاخيرة فى حياة الفنان الراحل..كشف الفنان الراحل خالد صالح من خلال لقاء تلفزيوني له أنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما.