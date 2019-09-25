زعيم العمال البريطاني يكثف هجومه على جونسون: ليس لديه ذرة من التواضع

هاجم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واصفًا إياه باه "خطِر"، وأنه لا يتمتع بأدنى قدر من التواضع.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء ذلك خلال أولى جلسات البرلمان البريطاني، بعد إصدار المحكمة العليا البريطانية جكمها أمس ببطلان قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان.



وفي خطاب حاد ألقاه في مجلس العموم، دعا كوربن رئيس الوزراء البريطاني لتقديم استقالته، بعد الهزيمة المذلة التي لحقت به جراء قرار المحكمة العليا.



وأضافت الصحيفة أن نواب حزب المحافظين الحاكم في البرلمان استقبلوا خطاب كوربن بالنفور والسخرية، وقالوا إنه لن يقبل بإجراء انتخابات مبكرة، وإنما يرغب في تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 31 أكتوبر المقبل.



وخيّر جونسون، مساء اليوم الأربعاء، نواب مجلس العموم (البرلمان) بين الإطاحة به أو التنحى جانبا والسماح للحكومة باستكمال إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".



وبعد عودته من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى بريطانيا، قال جونسون أمام مجلس العموم " يجب على البرلمان إما التنحي جانبا والسماح لهذه الحكومة بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو تقديم تصويت بحجب الثقة وأخيرا مواجهة يوم الحساب مع الناخبين".



واستقل رئيس الوزراء البريطاني الطائرة عائدا إلى بلاده اليوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني، فيما لا تلوح في الأفق أي نهاية لمعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وجونسون عازم على إخراج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بغير اتفاق، لكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بنفس القدر على درء سيناريو الخروج دون اتفاق.