أخبار الزمالك اليوم 25-9-2019.. ثغرة تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. وشوقي غريب يتغزل في هداف الملكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء، 25 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:غادر القاهرة اليوم مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية أخيرة قبل العودة للتدريبات.أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ليس له دور مؤثر حتى الآن مع الفريق.قرر مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، إقامة حفل يوم الأربعاء المقبل لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق لاختياره مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري.حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة اليوناني أنطونيو.أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك مشروع مهاجم مصر فى المستقبل.أكدت الإعلامية فرح علي أن نادي الزمالك نجح في استرجاع مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق من ناديه السابق مالطا سبورت التركي.