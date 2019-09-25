أخبار الزمالك اليوم 25-9-2019.. ثغرة تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. وشوقي غريب يتغزل في هداف الملكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء، 25 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
مصطفى فتحي يسافر ألمانيا تمهيدا للعودة لتدريبات الزمالك
غادر القاهرة اليوم مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية أخيرة قبل العودة للتدريبات.
فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك المغربي.. تفاصيل
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ليس له دور مؤثر حتى الآن مع الفريق.
نادي الزمالك يكرم أيمن طاهر بعد انضمامه للجهاز الفني للمنتخب
قرر مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، إقامة حفل يوم الأربعاء المقبل لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق لاختياره مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري.
إسماعيل يوسف يساند لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسون فوت السنغالي
حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت فى دورى الأبطال
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة اليوناني أنطونيو.
مشروع مهاجم مصر الأول .. ماذا قال شوقى غريب عن هداف نادي الزمالك
أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك مشروع مهاجم مصر فى المستقبل.
ثغرة في عقد نجم الزمالك تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. فيديو
أكدت الإعلامية فرح علي أن نادي الزمالك نجح في استرجاع مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق من ناديه السابق مالطا سبورت التركي.
مصطفى فتحي يسافر ألمانيا تمهيدا للعودة لتدريبات الزمالك
غادر القاهرة اليوم مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية أخيرة قبل العودة للتدريبات.
فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك المغربي.. تفاصيل
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ليس له دور مؤثر حتى الآن مع الفريق.
نادي الزمالك يكرم أيمن طاهر بعد انضمامه للجهاز الفني للمنتخب
قرر مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، إقامة حفل يوم الأربعاء المقبل لتكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق لاختياره مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري.
إسماعيل يوسف يساند لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسون فوت السنغالي
حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت فى دورى الأبطال
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة اليوناني أنطونيو.
مشروع مهاجم مصر الأول .. ماذا قال شوقى غريب عن هداف نادي الزمالك
أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك مشروع مهاجم مصر فى المستقبل.
ثغرة في عقد نجم الزمالك تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. فيديو
أكدت الإعلامية فرح علي أن نادي الزمالك نجح في استرجاع مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق من ناديه السابق مالطا سبورت التركي.