ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يلتقي بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك علي هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء استعراضا للموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ، فضلا عن استعراض الرئيس السيسي لجهود التنمية وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر وتحقق نجاحات بشهادة المؤسسات الدولية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يلتقي رئيس المجر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا في نيويورك

السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان في مقر الأمم المتحدة بـ نيويورك

أنطونيو جوتيريش.. الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك

ترشيحاتنا

لم تترك فئة إلا تعرضوا لها بالعنف.. حافظ أبو سعدة يكشف أكاذيب الإخوان وتآمرهم ضد المصريين

مدير المخابرات الأمريكية بالوكالة يهدد بالاستقالة

لاعب آخر ينصف محمد صلاح.. ويؤكد تزوير صوته لصالح ميسي في the best

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

صفحة مزيفة وسنقاضيها.. بيان مهم من أوراسكوم حول صور قصور رئاسية وفيلات شخصيات عربية

خضعت لعملية تجميل ..التعليق الأول من حلا شيحا على صورها التي أثارت الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

نجوم يتألقون فى حفلة موسيقى السينما بمهرجان الجونة السينمائي