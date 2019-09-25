السيسي يلتقي بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك علي هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



ومن المقرر أن يشهد اللقاء استعراضا للموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ، فضلا عن استعراض الرئيس السيسي لجهود التنمية وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر وتحقق نجاحات بشهادة المؤسسات الدولية.