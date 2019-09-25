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ثقافة

محاضرات تثقيفية وعروض فنية بثقافة سوهاج

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافه سوهاج، حيث استضاف الفرع بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الأوقاف بسوهاج مؤتمر "الصحة الإنجابية والزواج المبكر وختان الإناث" على مسرح قصر الثقافة، كما قدم القصر عرض نادى سينما الاطفال لفيلم حكاية سمكة بقاعة النادى بالقصر، ونظم نادي تكنولوجيا المعلومات ورشة بعنوان optical illusion & animation قدمها ماجد نشأت، رحاب عيد بمدرسة التمريض بسوهاج. 

نظم قصر ثقافة المنشاه محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية" بمدرسة اللغات الرسمية بالمنشأة ألقاها حسام عبدالرازق موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشأة التعليمية، عن أهم القيم الإيجابية التى يجب أن تتوفر فى أبناء الوطن والمعوقات وكيفية مقاومتها والتغلب عليها، وذلك من أجل خلق أجيال من المواطنين الصالحين لبناء وتنمية مصر، كما أقام بيت ثقافة البلينا عرضًا فنيًا لفرقة سوهاج للآلات الشعبية بقيادة الريس رجب، ونظم بيت ثقافة المراغة سباق معلومات وألعاب ذكاء وسرد قصص للأطفال. 

عقد نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة طهطا محاضرة عن أساسيات الويندوز ألقتها أسماء محمد، وعقد اللقاء الأسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة اخميم، بالإضافة الى عقد ندوة مكتبية بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" ألقاها محمود شيخون.

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