كريستالينا جورجييفا.. أكاديمية مخضرمة ونصيرة للحفاظ على البيئة تتولى إدارة النقد الدولي

انتخب صندوق النقد الدولي اليوم الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، لتصبح أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.



وكريستالينا جورجييفا، هي سياسية تنتمي ليمين الوسط نشأت في بلغاريا في ظل الحكم الشيوعي، وبنت لنفسها سمعة في أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالعناد في إبداء الرأي والدفاع عن المساواة بين الجنسين والاضطلاع بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.



وبحسب قناة "فرانس 24"، تتمتع كريستالينا جورجييفا، التي ولدت في بلغاريا عام 1953، بمعرفة عميقة في التنمية والتمويل على المستوى الدولي، و لها أكثر من 100 مؤلف عن سياسات البيئة والسياسات الاقتصادية. حصلت على دكتوراه في علم الاقتصاد وماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعملت أستاذا مساعدا بين عامي 1977 و1991.



وقبل انضمامها إلى المفوضية الأوروبية، قضت جورجييفا فترة ناجحة في البنك الدولي ابتداءا من عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة وترقت في مناصبها إلى أن شغلت منصب المدير التنفيذي للمؤسسة عام 2017.



وبين عامي 2008 و2010، عملت نائبا لرئيس البنك الدولي، وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008 لعبت دورا رئيسيا في إصلاح النظام الإداري للبنك الدولي وما صاحبه من زيادة في رأس المال.



بين عامي 2010 و 2016، شغلت كريستالينا جورجييفا عدة مناصب في المفوضية الأوروبية. وفي الثاني من أغسطس 2019 اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي.