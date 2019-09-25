بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاـجتماعى الأنستجرام، بمقطع فيديو لها خلال مشاركتها فى فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى.





طلت نجلاء فى الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل باللون الفضى اللامع، وأتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها وبحزام أسود حول منطقة الخصر.



وانتعلت نجلاء حذاء ذا كعب عالى وكلاتش متوسط الحجم باللون الفضى، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها.









