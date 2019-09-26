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أخبار العالم

وزير خارجية الصين يؤكد لحمدوك عزم بكين التعاون مع السودان في مسألة الديون

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:29 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ
أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الحكومة الصينية ستتعاون إلى أقصى الحدود في مسألة ديونها على السودان بروح الصداقة التاريخية بين البلدين.
والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع وزير الخارجية الصيني، اليوم الأربعاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الوزير الصيني بالتغيير في السودان، وهنأ حمدوك بمناسبة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار تعاون بلاده مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في قطاعات النفط والتعدين والزراعة.
وأوضح أن الحكومة الصينية ستدعم السودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني على دور الصين التاريخي في دعم السودان، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.
وشدد على استمرار التعاون الاقتصادي في كافة المجالات، والعمل على تسوية الديون بين البلدين بذات روح الصداقة المشتركة.

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