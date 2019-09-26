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أخبار العالم

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:55 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات، يوم الخميس، قبالة أرخبيل الملوك شرقي أندونيسيا، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.

وضرب الزلزال الذي تم تحديد مركزه على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون في الساعة 8:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق 29 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تعرضت سابقًا لزلازل كبيرة.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

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