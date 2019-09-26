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رياضة

استقبال حافل لجيانا فاروق بعد فوزها بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
نور عادل
استقبل محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة وعبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة نيابة عن الوزير الشباب والرياضة جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه في مطار القاهرة الدولي بعد المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى العالمي للكاراتيه (سيرياس A ) في تشيلي، حيث توجت بالميدالية الذهبية.

وفازت علي بطلات ايطاليا واليابان وبيرو وكندا واخيرا في النهائي علي بطلة روسيا أنا رودينا 5-0.

وتعد ذهبية بطولة سيرياس A هي استكمالا لإنجازات جيانا فاروق بعد التتويج مؤخرا بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه في طوكيو خلال الشهر الحالي لتعزز جيانا فاروق فرصه تأهلها لاولمبياد طوكيو 2020 وصدارة التصنيف العالمي والأوليمبي.

وأعربت بطلة مصر عن سعادتها بما تحقق خلال الفترة الماضية من انجازات وأشارت إلى ما تحقق من انجازات يرجع إلى الدعم الكبير المقدم من وزاره الشباب والرياضة المتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي انتمى اليه وقدمت اللاعبة شكرها لمحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة الاتحاد وروابط الرياضية الوكيل الحصري لها ولفريق الفراعنه الأوليمبي ومدربها الخاص كمحمد ابو الرجال وعمرو سعد مدرب اللياقة.

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