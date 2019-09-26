الشرطة الماليزية تعتقل 15 شخصاً بسبب صلات بتنظيم داعش

قالت الشرطة الماليزية إنها اعتقلت 15 شخصا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.





وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016 عندما نفذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.





وذكر أيوب خان مايدين بيتشاي رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية في بيان أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر.





ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018.





وقالت الشرطة إنها اعتقلت 13 إندونيسيا آخرين وماليزيا في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم داعش، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.



