بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن عدد المواطنين الذين كانوا يحصلون على دعم التموين وصل إلى 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى باقى المواليد التى لم تضف لبطاقات التموين منذ عام 2006، ولو تمت إضافتهم دون تنقية للبطاقات لكانت وزارة التموين ستحتاج لحوالى 100 مليار جنيه لدعم للخبر والسلع التموينيية.



وأضاف حسن السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التموين تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة مقدرة بـ 89 مليار جنيه، وهذا رقم كبير في ظل أن هناك أعدادا كبيرة لا تستحق الدعم، وهناك قطاعات الصحة والتعليم التى تحتاج مخصصات مالية ضخمة لتطويرها بجانب برامج الحماية الاجتماعية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى تجاه غير القادرين، لذا اتجهت الدولة لتنقية الطاقات التموينية.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية: "بعد التنقية النهائية لبطاقات التموين الموجودة حاليا وإضافة المواليد المستحقة للدعم فقط والتى لم تضف منذ 2006، سيتم حساب المتبقى من الـ 89 مليار جنيه التى تحصل عليها وزارة التموين، وسيتم توجيهها لزيادة دعم الفرد بأكثر من 50 جنيها التي يحصل عليها حسب المبلغ المتبقى وعدد المستحقين للدعم فى منظومة التموين بناءً على متطلبات أعضاء اللجنة الاقتصادية أو توجيه المتبقى لدعم التعليم أو الصحة، أهم ملفين توليهما الحكومة اهتماما كبيرا فى الوقت الحالى".



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، يتلقى حاليا تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستبعدين مِن منظومة الدعم، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية وذلك لجميع المستبعدين خلال المراحلة الأربعة لتنقية البطاقات وعدم اقتصار التظلمات على مرحلة معينة كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، حيث كانت التظلمات تقتصر على المستبعدين وفقا لكل مرحلة، بينما يستقبل الموقع حاليا التظلمات لأى شخص تم استبعاده على مدار المراحل السابقة للتنقية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بعد قرار وزير التموين بإعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموين حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.



كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.



الإجراءات الواجب اتباعها



يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.



يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به "الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم".



يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".



المستندات المطلوبة



أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية



- بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ

- برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



ثانيا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر



- شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.

- صورة البطاقة التموينية.



ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية



- بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية



- إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية



- شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية



- شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



سابعا: تظلمات جمارك عالية



- شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.



ثامنا: تظلمات ضرائب عالية



- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.