الجناينى والبدرى يصلان مؤتمر إعلان خريطة طريق منتخب مصر .. صور

وصل عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الكابتن حسام البدرى إلى مقر المؤتمر الصحفى بقاعة أحد فنادق القاهرة الكبرى على ضفاف النيل.



وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.



وسيعلن حسام البدري خلال المؤتمر عن الجهاز المعاون له والذي سيضم محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.



وسيبدأ المؤتمر بكلمة لـ عمرو الجنايني، تليها كلمة لـ حسام البدري ومراسم تسليمه قميص منتخب مصر، وعقب ذلك أسئلة الإعلاميين.