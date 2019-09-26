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فن

هجوم حاد على صبا مبارك بـ مهرجان الجونة.. اعرف السبب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:41 م
صبا مبارك
صبا مبارك
منار نور
نشرت الفنانة صبا مبارك مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك بفستان أبيض مكشوف الضهر، واعتمدت على تسريحة شرح بسيطة، حيث قامت بعمل "ضفيرة"، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الأنوثية.

وجاءت التعليقات كالتالى: "اوفر بكل اطلالاتك الاخيره"_ "التاتوه مش حلو عليكى"_ "الفستان حلو عليكى بس التاتو مش لاقى عليكى".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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