أهلي 2000 يواجه منتخب عُمان وديًا اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ اليوم مع منتخب عمان للناشئين مواليد ٢٠٠١، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئو الأهلي للموسم الجديد.





تأتي المباراة على هامش المعسكر المغلق الذي يخوضه منتخب عمان في مصر، والذي سيلعب خلاله مباراة ودية أخرى أمام منتخب الفراعنة مواليد ٢٠٠١ بقيادة مديره الفني ربيع ياسين، يوم الأحد المقبل ٢٩ سبتمبر الجاري.





واستغل مدحت طه إسماعيل المدير الفني لفريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي تواجد المنتخب العماني في القاهرة للعب مباراة ودية أمامه، بهدف إكساب لاعبيه خبرة المواجهات الدولية وتجهيزهم بشكل مميز قبل بداية الموسم.





ويستعد فريق ٢٠٠٠ للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة التي يحمل لقبها، علمًا بأن القرعة أوقعته في المجموعة الأولى مع فرق المقاولون العرب والنصر والغابة واتحاد الشرطة ومركز شباب الأميرية ومركز شباب زينهم والمطرية ومنشية حلوان الجديدة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وإنبي ومصر للتأمين والسكة الحديد وألماظة ومركز شباب سراي القبة ومركز شباب عين الصيرة ومركز شباب الوايلي.



