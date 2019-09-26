التنسيق الحضاري يقيم ملتقى أفريقيا الأحد المقبل

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده ملتقى أفريقيا والذي يحمل عنوان: " افريقيا الجذور العمارة والتواصل" وذلك بالتعاون مع جمعية المعماريين المصريين ، والذي يقام صباح الاحد 29 سبتمبر 2019 بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين ، ويأتى هذا الملتقي على هامش رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.



ويتم عقد عدة جلسات خلال الملتقي الذي يبدأ بالكلمة الافتتاحية للمهندس محمد ابو سعده ، ثم يلقي المهندس سيف أبو النجا رئيس جمعية المعماريين المصريين محاضرة عن العمارة المتميزة بأفريقيا ، ويلقي السيد " توكومبو أميسوري" الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للمعماريين محاضرة عن الجذور والبحث و التنمية ، وتلقي الدكتورة هالة الطلحاتي أستاذ العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية محاضرة عن التواصل الحضاري وتأثيره على العمارة البيئية.



كما تلقي الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة محاضره بعنوان جسور التواصل ، ويلقي د. هشام طاهر الليثي أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة بني سويف محاضرة عن شخصية العمران في أفريقيا بين الواقع والمأمول ، ثم يلقي مهندس إستشاري هاني المنياوي خبير البناء والتنمية محاضرة بعنوان الأرض الإنسان والتقنية الموائمة. .