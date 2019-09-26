تخلص من الكرش فى يوم واحد.. 10 طرق للحصول على جسم مثالى

الـتخلص من الكرش فى يوم واحد، يعد أحد أهم الصعوبات التى تواجه بعض الناس وخاصة مما يعانون من دهون البطن، ولكن لا بد من اتباع حمية غذائية تمكن صحابها من الـ تخلص من الكرش نهائيا، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة لـ تخلص من الكرش فى يوم واحد.



تخلص من الكرش فى يوم واحد



تخلص من الكرش فى يوم واحد يحتاج لعدة خطوات من أجل الوصول إلى جسم مثالى:-



- للتخلص من الكرش يجب شرب كوب من الماء الدافئ مع بقطرات من عصير الليمون، فى الصباح الباكر وذلك فى الساعة 8 صباحا.



- أما على مدار اليوم فيجب شرب ماء دافئ مع عصير التفاح فى الساعة 10 صباحا، ثم كوب من الشاي الأخضر فى 12 ظهرا، ثم شرب كوب من الماء البارد وعصير الجزر فى الساعة 1 ، أما فى الساعة 3 مساءا لا بد من تناول كوب من الشاي، أما في الساعة 5 مساءً، لا بد من تناول كوب من العصير المفضل لديك.



- أما فى المساء خلال الساعة 9 مساء لا بد من تناول كوب من الماء مع عصير العنب، أما خلال الساعة 10 مساءً يجب إنهاء الأكل مع شرب من كوب ماء وعصير ليمون.



- تمارين البطن من أجل التخلص على الكرش تعد الأفضل لفقدان الدهون حيث إنها تعمل على العضلات الثلاث العلوي والمتوسط والسفلي، والتى تتمثل فى الإستلقاء على الظهر مع إمالة الوركين نحو السقف حتى يلمس الجزء الخلفي من الأرض الأرضية، مع وضع يديك خلف رأسك.



- للحصول على بطن مسطح يُعطى التمرين التالى أفضل طرق للـ تخلص من الكرش، وذلك من خلال الاستلقاء على البطن على أن تكون الذراعين مسطحة على الأرض ومرفقيك مع صندوقك، ورفع الجسم عن الأرض، وحفظه في خط مستقيم مع ضرورة شد العضلات.



- الاستغناء عن السكر، وخاصة السكريات المكررة المضافة لتحلية الأطعمة والمشروبات والتى تعد عاملًا رئيسيًا في دهون البطن، فالجلوكوز والفركتوز الناتج عن السكر عبارة عن كربوهيدرات بسيطة يتم امتصاصها بسرعة في مجرى الدم ويتم استقبلاها لتحرير الطاقة، ولكن عندما يكون هناك كمية زائدة، يتم تحويلها إلى جليكوجين ليتم تخزينها في الأنسجة الدهنية.



- تناول المزيد من البروتين حيث أنه واحد من المغذيات الكبيرة التي يمكن أن تساعد في محاربة الدهون في البطن، حيث أن تناوله يقلل من هرمون الجريلين جريلين، مما يساعدك على خفض إجمالي السعرات الحرارية التي تستهلكها في يوم واحد.



- إضافة المزيد من الألياف فى النظام الغذائي وخاصة الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان وبذور الشيا والبقوليات والخضراوات والفواكه، حيث يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن، ويعتبر قشر سيلليوم مصدرًا للألياف، ولا يحتوي على سعرات حرارية، وبالتالي تناول الألياف الغنية بالماء والتي تزيد من نسبة محتويات معدتك ويمنحك الشعور بالامتلاء.



- النوم الجيد حيث تسهم قلة النوم في السمنة، لذلك فإن الحصول على قسط لا بأس به من النوم يعمل على تنظيم وظيفة الغدد الصماء، والحفاظ على التوازن الصحيح بين هرمون الجريلين هرمون الجريلين وهرمون الشبع "الليبتين"، كما يزيد الحرمان من النوم من الشهية، ومقاومة الأنسولين، وكل ذلك يسهم في تراكم الدهون في الجسم، لذلك لابد من الحصول على مالا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.



- تجنب الكحول يساهم فى التخلص من الكرش، حيث يرتبط استهلاك الكحول منذ فترة طويلة بالسمنة البطنية ويمكن أن يعرقل جهود فقدان الدهون بسهولة، حيث أن الكحول يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية فعند شرابه سيتم إرسال العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى في طعامك إلى التخزين، وبالتالى الزيادة فى الوزن.



مصدر المعلومات مواقع quora - lifeguideblog - health