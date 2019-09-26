بفقدان وزن ملحوظ .. خالد سليم فى جلسة تصوير جديدة

نشر الفنان خالد سليم عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "، صورا من أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا، حيث جاءت الجلسة لتظهر فقدانه للوزن بشكل كبير، بعد خضوعه مؤخرًا إلى حمية غذائية.



يذكر أن خالد سليم يشارك فى بطولة مسلسل بلا دليل وهو بطولة درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.



تدور أحداث مسلسل "بلا دليل" حول الإثارة والغموض، وتتهم درة هى الأخرى فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.