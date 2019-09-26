ابنتى الرائعة .. نادر السيد يحتفل بعيد ميلاد تمارا

هنأ نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق، ابنته تمارا بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس.ونشر نادر السيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد لابنتى الجميلة ياموديل اقرب صديق شريكى في كل شئ ابنتى الرائعة سعيدة".يذكر أن نادر السيد توج بالعديد من الألقاب مع الأهلي والزمالك، حيث فاز بلقب كأس إفريقيا للأندية مع القلعة البيضاء، وفاز بكأس السوبر الإفريقي مرتين في، ولقب الدوري الممتاز عامي 92 و93".وتوج مع النادى الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب الدوري، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الوطني بلقب كأس الأمم الإفريقية 1998.