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فن

رجاء الجداوى توجه رسالة إلى هند صبرى .. تعرف عليها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:26 م
محمد بدران
وجهت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، رسالة إلى الفنانة هند صبرى، خلال تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت رجاء الجداوى صورة لها بصحبة هند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": وعلقت قائلة "بحبك أوى ياهند".

بدأت الجداوي في تصوير دورها في مسلسل " شبر مية " للنجم أحمد السعدني المقرر عرضه قريبًا ".

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل.

رجاء الجداوى توجه رسالة إلى هند صبرى .. تعرف عليها

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