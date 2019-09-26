سعد لمجرد يغازل جمهوره بصورة في الجيم.. شاهد

نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، على صفحته بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة له من داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية.وظهر سعد وهو يستعرض لياقته البدنية، معلقا على الصورة: "أحلام سعيدة" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.حققت أغنية «يخليك للي» لـ سعد لمجرد، 20 مليونا و575 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي، على يوتيوب، وتداول محبو ومتابعو الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.