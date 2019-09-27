ربطه بالحبال وهتك عرضه.. مسجل خطر مارس الشذوذ مع " مجذوب " بالواحات وقتله

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور علي جثة عجوز عارية ومقيد اليدين والقدمين بالواحات البحرية حيث تبين أن مسجل خطر وراء قتله بعد ممارسة الشذوذ الجنسي معه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الواحات البحرية بالعثور على جثة زهير ٥٢ سنة ومقيم منديشة الواحات، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من الفحص ان الجثة عارية والمجني عليه ملقى على وجهه ومقيد اليدين والقدمين من الخلف و وبجسده سحجات بالبطن والعانة.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين من التحريات ان المجني عليه " مجذوب" يتجول بالشوارع وأضافت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن وراء مقتله سيد ٢٩ سنة سبق اتهامه في ٩ قضايا سرقات.



عقب تقنيين الإجراءات نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد ممارسة الشذوذ معه الا ان المجني عليه قاومه فتعدي عليه بالضرب وقيده بالحبال من الخلف ليسيطر على حركته ثم مارس معه الشذوذ عنوة وتركه وانصرف مغشيا عليه إلا أنه توفي تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

