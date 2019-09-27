جددي سفرتك .. طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان

فطيرة الفلفل الألوان من الأطباق الغير تقليدية و الجديدة التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأقل المكونات وأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير فطيرة الفلفل الألوان

عجينة شورت كرست

صدور دجاج

بيضة

كريمة حامضة

جبن بارميزان

جبنة جودة

جبنة موتزاريلا

فلفل ألوان

بصل أخضر

زبدة

لبن

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان

* يقطع الدجاج إلى شرائح مع الفلفل الملون والبصل

* يوضع في طاسة بها زبدة على النار وتضاف الكريمة الحامضة وأنواع الجبن

* تفرد العجينة في الصينية ثم توضع الحشوة

* يخلط اللبن بالبيض ويضاف إلى الصينية وتدخل فرنا ساخنا وتقدم ساخنة

