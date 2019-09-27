ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددي سفرتك .. طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
جددى سفرتك .. طريقة
جددى سفرتك .. طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان
هاجر هانئ
فطيرة الفلفل الألوان من الأطباق الغير تقليدية و الجديدة التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأقل المكونات وأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير فطيرة الفلفل الألوان
عجينة شورت كرست
صدور دجاج
بيضة
كريمة حامضة
جبن بارميزان
جبنة جودة
جبنة موتزاريلا
فلفل ألوان
بصل أخضر
زبدة
لبن
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان
* يقطع الدجاج إلى شرائح مع الفلفل الملون والبصل
* يوضع في طاسة بها زبدة على النار وتضاف الكريمة الحامضة وأنواع الجبن
* تفرد العجينة في الصينية ثم توضع الحشوة
* يخلط اللبن بالبيض ويضاف إلى الصينية وتدخل فرنا ساخنا وتقدم ساخنة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حواوشي رقاق

طريقة عمل الرقاق الطرى

جددى سفرتك.. طريقة عمل دجاج بالبسطرمة

طريقة عمل رول الفلفل والجبنة

ترشيحاتنا

اوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة أنيقة بـ الاحمر

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. معاش إضافي في هذه الحالات

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

أخبار النادي الأهلي اليوم.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. واستياء من تصرف حسين السيد

بعد وضع مولودتها.. حنان مطاوع بـ ماكياج سموكي في أول أيامها بالجونة.. شاهد

صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم ومكياج جذاب.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بعد ولادتها بأيام.. صور

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي