70 لاعبة في التجمع الأول لمنتخب الكرة النسائية

اختتم اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر للكرة النسائية تحت قيادة.حسين عبداللطيف المدير الفني بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية.



وشهد اليوم الأول حضور 60 لاعبة و10 حارسات من أندية الطيران والاعلاميين والمعادي واليخت ومركز شباب الأميرية ووادي دجلة و٦ اكتوبر والمصري القاهرى والمؤسسة العمالية ومركز شباب بشتيل والترام ونجوم الحضرة والمريخ البورسعيدي ومركز شباب البرجاية من المنيا.



وقام الجهاز الفني المعاون لعبداللطيف والذي يضم احمد كمال مدير المنتخب و مصطفي منير مدرب عام ومحمد محسن مدرب وفايزة حيدر مدربه وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بتقسيم اللاعبات لفرق واقامة مباريات للوقوف علي مستواهن بشكل جيد.



وتم تقسيمهن علي مجموعتين لمواصلة التصفيات غدا الجمعة علي فترتين صباحا ومساءا لإعطاء فرصة اكبر لاختيار العناصر المميزة.



ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم 2020 تحت 20 سنة.



وأكد حسين عبد اللطيف ان هناك مستويات جيده ظهرت خلال اليوم الأول وأنه سيتم تطوير مستواهن الفني من خلال وضع خطة طويلة المدي ليكونوا نواة للمنتخب الاول في المستقبل.



وأشار عبداللطيف انه يسعي ايضا للوقوف علي افضل العناصر للوصول لقوام اساسي للمنتخب لاعدادهن لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم في شهر يناير القادم من خلال وضع خط اعداد قوية تتضمن اكثر من مباراة ودية مع اندية محلية ومنتخبات عربية وافريقية بالاضافة لخوض بطولة شمال افريقيا الودية بتونس في شهر ديسمبر القادم.



وأضاف أن المهمة صعبة خاصة وان نشاط المنتخب متوقف منذ سنوات وان الوقت ضيق ولكنها مهمه ليست مستحيله مشددا علي انه سينتهي بشكل قوي مع الجهاز الفني ودعم سحر عبد الحق واتحاد الكرة للوصول للهدف المرجوا ببناء منتخب وطني قوي للكرة النسائية.