نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

كشف حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن حقيقة مطالبته لـ مجلس ادارة النادي بـ مبلغ 5 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفريق .



وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " :" كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد ابراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب انا طلبت 5 مليون جنيه عشان اجدد !!!





وأضاف حازم إمام :" انا اصلا مفيش حد اتكلم معايا في اي تجديد للعقد واللي هيقول غير كده يبقي راجل امام الجميع ويطلع في فيديو يقول انه اتكلم معايا في تجديد وانا طلبت المبلغ ده ."



وكانت مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا هي آخر مشاركة لـ حازم امام مع الفريق



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.