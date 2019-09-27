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أخبار العالم

لافروف يبحث مع كيسنجر في نيويورك العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أ ش أ
عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، لقاء مع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في نيويورك.

وذكرت الخارجية الروسية - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن لافروف زار كيسنجر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف.

وأضافت أن اللقاء تناول بحث الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية.

ويعد كيسنجر، الذي شغل منصب وزير خارجية بلاده في السبعينيات من القرن الماضي، أحد مهندسي سياسة الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.وخلال العقود الأخيرة يعتبر كيسنجر من أبرز الخبراء في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ويستمع لنصائحه كبار المسؤولين في واشنطن.
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