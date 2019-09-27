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مرأة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وخطفت درة الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول تميزت بالقماش المزين برسومات عباد الشمس ونسقت معها بلوزة من نفس القماش.

وانتعلت درة حذاء مسطحا باللون الأبيض، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، وارتدت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.
برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور
برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور
برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور
برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور
برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور
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