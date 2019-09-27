قطاعات تستفيد من قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة .. تعرف عليها

خفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس من العام الجاري، والذي انعقد أمس، وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك بلغ 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي، وبلغ سعر الائتمان و الخصم بنسبة 13.75%.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم القطاعات المستفيدة من ذلك الخفض، وهي كالأتي:



- قطاع البورصة المصرية

- سوق العقارات "سكني وليس استثماري"

- سوق الأراضي سواء زراعية كانت أو سكنية

- سوق السيارات الجديدة والمستعملة

- تجارة التجزئة والمبيعات



وأرجع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس؛ قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.



وأضاف البنك في تقرير له منذ قليل أن الانخفاض جاء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .



وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .