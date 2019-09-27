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رياضة

رقم قياسي سلبي جديد لـ كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس
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عبدالله هشام
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا سلبيا في بطولة الدوري " الكالتشيو" طبقا لإحصائية نشرها موقع كالتشيو الإيطالي الشهير .

ونشر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إحصائية رقمية جاء فيها كريستيانو رونالدو في المركز الثاني كأسوأ مسدد ركلات الجزاء في تاريخ الدوري برصيد 18 ركلة مهدرة.

وتصدر ترتيب أسوأ مسددي ركلات الجزاء كاميلو كيانو لاعب فريق فروسنوني الذي سدد 21 ركلة جزاء ولم يسجل أي هدف .

وجاء بيانيتش كأحد أفضل منفذي ركلات الجزاء في أوروبا بالوقت الحالي حيث سجل 16 هدفا منذ بدايته مع روما وحتي الآن مع يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو أفضل مسدد لركلات الجزاء في الدوري الاسباني برفقة ريال مدريد حيث سجل 19 هدفا .
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