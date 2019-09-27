أهلي ٢٠٠٤ يواجه سراي القبة وديًا.. غدًا

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مباراة ودية غدًا السبت أمام فريق مركز شباب سراي القبة، وتقام المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



ويسعي الأهلي من خلال المباراة إلى إشراك اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة الأمس أمام وادي دجلة ضمن بطولة الجمهورية، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.



كان فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٤ نجح في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ٩ نقاط بالعلامة الكاملة من ٣ مباريات خاضها في البطولة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا وأخيرًا على دجلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة الخميس المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.



