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مرأة

شاهد .. ديانا كرازون تتألق فى إطلالة أنيقة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانه ديانا كرازون صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة غريبة.

وظهرت بها ببلوزة باللون الروز الفاتح واللامع بأكمام طويلة.

واعتمدت فى الميكب على اللون الموف الفاتح كأيشادو للعيون لأبراز جمال عيونها والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون الموف الفاتح.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة ووضعت إكسسوارات للشعر باللون الذهبى لأكمال إطلالتها الجميلة.
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