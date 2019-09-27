دوريات تأمين.. ضباط الشرطة يزورون الطلبة الجدد بالمدارس لتهنئتهم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف التواجد الأمنى لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها ، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر فضلًا عن تكثيف الدوريات (دوريات تأمين المدارس) بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام .



كما قامت مديريات الأمن بتكليف عدد من الضباط بإصطحاب أبناء الشهداء وحضور الطابور الصباحى بالمدارس المقيدين بها حتى دخولهم الفصول لبدء العام الدراسى الجديد .



و قامت مديريات الأمن بتكليف عدد من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم.



وقد قام عدد من القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم .



وذلك ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.