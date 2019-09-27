الداخلية: احباط 3 محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية المختلفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد.



تمكنت وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة مطار أسيوط الدولى من ضبط (أحد الركاب - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) حال إنهاء اجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة لإحدى الدول العربية ، وبحوزته (مبلغ مالى قدره 13100ألف جنيه مصرى) مخبأة ضمن أمتعته بإحدى الحقائب.



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منفذ قسطل البرى من ضبط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية).. حال إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من دولته، وبحوزته (جهاز تنقيب عن المعادن بمشتملاته) مخبأ ضمن أمتعته.



كما تمكنت وحدة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا من ضبط (9682 قطعة مشغولات فضية مختلفة الأشكال وزنت 81 كيلو جرام - عدد 825 خصلة شعر مستعار) مخفاه ضمن مشمول الرسالة قدرت الرسوم الجمركية على مضبوطات الشعر المستعار فقط بمبلغ (6,248,050 - ستة ملايين ومائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسون جنيهًا).. وجار حصر المشغولات الفضية لتقدير قيمتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزاة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على منافذ البلاد.

