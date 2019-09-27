رسميا.. إقامة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالى ببرج العرب الأحد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسئولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقررة له مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساء باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.



وأضاف مرتضى منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.



ووافق كاف على طلب الزمالك بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري يفيد موافقته على طلب الزمالك حتى يتيح للجماهير البيضاء حضور اللقاء بأعداد قد تصل الى 20 ألف مشجع بدلا من إقامتها على ملعب بتروسبورت بحضور 5 آلاف مشجع.



