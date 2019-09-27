Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول اختبار لجهاز حسام البدري.. موعد مباراة مصر وبوتسوانا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:36 م
منتخب مصر - صورة
منتخب مصر - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد هاني
أعلن اتحاد الكرة البتسواني بشكل رسمي عن مواجهة منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل وديًا ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المقبلة.

منتخب مصر يواجه بتسوانا يوم 14 أكتوبر على استاد "القاهرة" الدولي، قبل خوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 على أن يحضر الأخير يوم 7 أكتوبر.

وقدم اتحاد الكرة حسام البدري مديرا فنيا جديدا لمنتخب مصر أمس الخميس، ويعاونه كلا من طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس، وأنيس الشعلاني مدرب لياقة بدنية، ومحمد بركات مديرا للكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

لست عدو النجوم.. حسام البدري يكشف حقيقة رفض انضمام عماد متعب للجهاز الفني لمنتخب مصر

بتكليف من حسام البدري.. قرار جديد من المنتخب بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

كيف اختار مدرب منتخب مصر جهازه المعاون.. حسام البدري يجيب

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

حسام البدري يكشف معايير اختيار الجهاز الفني.. أزمة محمد صلاح وانضمام وردة وكهربا.. وحقيقة رفضه تواجد متعب في المنتخب

ترشيحاتنا

لا مساس بأمن الوطن.. مدير أمن الجيزة يتفقد تأمينات المنشآت العامة والكنائس.. صور

إزاى الأمن يعديكي من البوابة.. متابع يحرج لقاء الخميسى فى مهرجان الجونة

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم

زوجة الكابتن حسن شحاته تنفعل على الهواء.. فيديو

السيسي: لو طلبت من المصريين النزول هيكونوا بالملايين.. فيديو

نجوم زمان أحياء في صورة.. صدى البلد يحاور أيقونة تصميم الجرافيك بالإمارات محمد جابر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر