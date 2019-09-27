أول اختبار لجهاز حسام البدري.. موعد مباراة مصر وبوتسوانا

أعلن اتحاد الكرة البتسواني بشكل رسمي عن مواجهة منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل وديًا ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المقبلة.



منتخب مصر يواجه بتسوانا يوم 14 أكتوبر على استاد "القاهرة" الدولي، قبل خوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 على أن يحضر الأخير يوم 7 أكتوبر.



وقدم اتحاد الكرة حسام البدري مديرا فنيا جديدا لمنتخب مصر أمس الخميس، ويعاونه كلا من طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس، وأنيس الشعلاني مدرب لياقة بدنية، ومحمد بركات مديرا للكرة.