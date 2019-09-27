Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نسرين طافش على الشاطئ بإطلالة هادئة.. صورة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة نسرين طافش، استورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، بفستان طويل بدون أكمام باللون الأبيض المشجر، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت نسرين طافش فى المكياج على اللون الأسود والفضى كأيشادو للعيون وأحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بسلسلة وقرط صغير لإكمال إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامع باللون الفضى.. نادين نسيب في إطلالة جريئة بفستان قصير

بـ جيب قصير.. هنا شيحا تشعل الإنستجرام من مهرجان الجونة

بـ ترتر فضي.. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة

من البيت.. جيسى عبده بإطلالة عصرية

بـ التايجر.. هايدى كرم فى أحدث ظهور لها

بدون أكمام.. شيرين رضا تتألق بإطلالة ساحرة

ترشيحاتنا

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

بيان بأسعار بروتون proton من الوكيل بتحديث اليوم

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

اطلق اسمًا جديدًا على تركيا.. أحمد موسى: مفيش إخوانى يستحق الشفقة.. فيديو

رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو