نسرين طافش على الشاطئ بإطلالة هادئة.. صورة

نشرت الفنانة نسرين طافش، استورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين طافش، بفستان طويل بدون أكمام باللون الأبيض المشجر، واعتمدت على تسريحة ذيل الحصان بطريقة تتناسب مع إطلالتها.



واعتمدت نسرين طافش فى المكياج على اللون الأسود والفضى كأيشادو للعيون وأحمر شفاه باللون البيج.



ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بسلسلة وقرط صغير لإكمال إطلالتها.